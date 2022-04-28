В Москве сгорели семь припаркованных у дома машин

Семь машин сгорели рядом с жилым домом на юго-востоке Москвы. По данным «Известий», инцидент произошел на улице Кустанайская.

Площадь возгорания составила около 40 кв. м. В настоящее время пожар уже потушен.

Судя по кадрам с места происшествия, в результате пожара машины выгорели полностью. Автомобили были припаркованы рядом друг с другом, поэтому возгорание быстро распространилось с одной машины на другие.

Хозяева транспортных средств заявили, что примерно в четыре часа утра они проснулись от взрывов, произошедших в результате пожара. Выглянув в окно, люди увидели горящие машины.

О том, что стало причиной возникновения огня, пока не известно.

Ранее, 11 апреля, в Москве на Большой Косинской улице, 130 произошел пожар в автосервисе. По предварительным данным, в пожаре погиб один человек. Его тело было найдено в очаге возгорания. На территории автосервиса загорелся металлический ангар. При пожаре произошло частичное обрушение крыши здания.