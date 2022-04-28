Корреспондент «Известий» показал последствия удара «Точкой-У» по центру Херсона

Корреспондент «Известий» Иван Литомин показал последствия удара ракетой «Точка-У», нанесенного ВСУ по центру Херсона поздно вечером 27 апреля, передает телеканал «Известия».

Ракета была сбита ПВО, осколки разлетались с огромной силой. Стекла здания в районе падения осколков выбило. Во время атаки на улицах не было людей.

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