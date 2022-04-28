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Спецкор «Известий» рассказал о не видевших жизни без войны детях Донбасса

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В Донбассе выросло целое поколение, которое не знает, что такое мир. Оно родилось в Донецкой Народной Республике в 2014-м, в год начала войны. Специальный корреспондент «Известий» встретился с теми, кому сегодня семь–восемь лет, и узнал, как они живут, о чем мечтают, кем хотят быть.

Спецоперация в Донбассе 27 апреля. Текстовая трансляция
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Так, мама Юлия и Маруся Братановы рассказали о жизни в объятой войной республике.

Родилась Маруся 19 июля 2014-го в Бердянске, куда мама и папа выехали, чтобы «переждать войну». Там задерживаться не стали — чужой город, да и местные жители оказались не очень приветливы к «сепаратистам-переселенцам». Дальше они поехали в город Селидово в Донецкой области, где жила бабушка — мама Юлии. После Селидово — снова Донецк, возвращались по военной дороге под разрывами «градов».

В феврале 2015-го Маруся с родителями в своем доме в 14-этажной высотке попала под огонь «Урагана».

«Мы находились в квартире, снаряды ударили прямо в дом, в верхние этажи. Одну сторону разбило. Лифты оборвались. Дом пошатнулся, и до сих пор стоит кривой. Нас с мужем снесло в сторону взрывной волной. Маленькая Маруся в манежике лежала. Только по счастливой случайности не пострадали…» — поделилась Юлия.

Далее был экстренный отъезд в Краснодарский край. И — вновь — возвращение домой.

То, что происходит сейчас, мама Юля называет избавлением.

«Потому что невозможно постоянно находиться под угрозой. И жить в клетке, в которую превратилась ДНР за последние восемь лет. И еще невозможно, чтобы один регион был разрезан на две части, и родные — дети и их родители — не могли соединиться и видеть друг друга!» — объясняет она.

Маруся определяет свое будущее четко, она хочет стать полицейским.

А на вопрос «Какая у тебя мечта?» сообщает: «Полетать на самолете и прокатиться на поезде. Потому что я их никогда не видела».

Еще одной семьей, с которой пообщались «Известия», стали мама Татьяна и Саша Салистые.

Саша родился 24 апреля 2014-го. У него есть мама, бабушка и старшая сестренка. Папа погиб в том же 2014-м, в августе, когда Саше было 3,5 месяца. После гибели мужа Татьяна с детьми уезжала в Россию, в Липецк, но там они не прижились, вернулись. Сейчас семья Салистых живет на западной окраине Донецка — в районе Текстильщик. Здесь находится нефтебаза, по которой ВФУ уже несколько раз за текущий месяц пытались попасть «Точкой-У».

Сын внешне очень похож на погибшего отца, но по характеру совсем другой: молчаливый, серьезный, сосредоточенный (во время рассказов об отце Саша сидит, нахмурившись), почти не улыбается.

«Хотя, несмотря на всё происходящее, мне кажется, младший всё-таки не очень понимает, что такое война. Вот старшая дочка — да, для нее это трагедия. А маленькие пока в играх, в планшетах, в фантазиях. Война для них — это что-то непонятное, неосмысленное, то, что проходит мимо. Надеюсь, я не ошибаюсь», — поделилась Татьяна.

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