За некачественные ЖКУ накажут штрафом до 100 тыс. рублей

Как выяснили «Известия», в мае Госдума может принять в окончательном чтении законопроект «О внесении изменения в ст. 7.23 КоАП РФ». Документ предлагает ввести ответственность для ресурсоснабжающих организаций (РСО) за перебои с коммунальными услугами для граждан.

Депутаты «Единой России» внесли законопроект в Госдуму весной прошлого года; его приняли в первом чтении в январе 2022-го.

Изначальная редакция предполагает, что за нарушение нормативов предоставления коммунальных услуг впервые компания может быть оштрафована на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или отделаться предупреждением. Если это случится второй раз, санкции составят от 50 тыс. до 200 тыс., указано в документе. Для должностных лиц на первый раз предусмотрен штраф в 5-10 тыс., на последующие — 15-30 тыс.

В правительстве и в ГД подготовили поправки в законопроект ко второму чтению.

Кабмин поддержал новые нормы, однако предложил вдвое сократить величину максимальных штрафов за повторные нарушения коммунальных организаций — то есть до 100 тыс. рублей, выяснили «Известия». Документ с поправками есть в распоряжении редакции. В нем же предложено опустить нижнюю планку санкции для должностных лиц за то же нарушение с 15 тыс. до 10 тыс.

Как пояснила «Известиям» один из авторов законопроекта, депутат фракции «Единая Россия» Наталья Костенко, парламентарии согласны с предложением смягчить наказания.

«В своем отзыве на законопроект правительство обозначило проблему несоразмерности предложенных штрафов и поддержало его на условиях доработки. Сейчас ко второму чтению мы получили поправки кабмина, в которых предлагается снизить суммы штрафов. Думаю, это связано с текущей неблагоприятной экономической ситуацией в стране, которая скажется и на ресурсоснабжающих организациях», — пояснила она.

По словам Костенко, задача законодателей — заставить коммунальщиков выполнять свои обязательства.

«Сегодня штрафы для них просто копеечные», — подчеркнула автор законопроекта.

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