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Браконьерам вынесли приговор за гибель товарища в лесу в Якутии

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Суд в Якутии признал троих мужчин виновными в незаконной охоте, а двоих из них также в убийстве по неосторожности. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Установлено, что в декабре 2021 года четверо мужчин на снегоходах «Буран» отправились на охоту на особо охраняемой природной территории. Разрешения на отстрел у них не было, но они убили самку и самца лося.

Чуть позже, когда двое охотников находились в избе, они услышали лай собак. Выбежав на улицу, один из них увидел силуэт и, приняв его за лося, выстрелил. Второй мужчина решил проверить «добычу», но увиденная фигура напомнила ему медведя, и он также произвел выстрел.

После этого браконьеры обнаружили своего товарища. Он скончался от полученных ранений, пишет ИА SakhaNews.

Троих подсудимых суд признал виновными по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота», а двоих из них также по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Двое приговорены к наказанию в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года, третий мужчина — к трем годам условно с испытательным сроком два месяца.

Также с осужденных взыскали сумму ущерба, причиненного бюджету Якутии в результате охоты. Сумма составила 640 тыс. рублей.

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