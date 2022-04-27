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Более 2 тыс. экспонатов временно эвакуировали из музеев Мариуполя в Донецк

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Более 2 тыс. экспонатов вывезли из мариупольских музеев на временное хранение в Донецкий республиканский краеведческий музей. Об этом 27 апреля корреспонденту телеканала «Известия» рассказала гендиректор донецкого учреждения Марина Максимчук.

Среди вывезенных экспонатов есть в том числе работы таких мастеров, как Архип Куинджи, Иван Айвазовский, медали художника-медальера Ефима Харабета и его ученика Юрия Шевякова, а также книги XIX века, свиток Торы и иконы. Кроме того, были привезены предметы быта и национальные костюмы разных народов.

«Я думаю, что эти картины сначала мы опишем и составим акт временного хранения. А далее можно будет подумать над созданием выставки», — сказала Максимчук.

Всего было проведено три этапа эвакуации экспонатов из Мариуполя.

«Картины в достаточно хорошем состоянии. Единственное, что им требуется на данный момент, — это легкая очистка от пыли и, может быть, следов копоти. В серьезной реставрации не нуждаются. <…> Мы надеемся, что Мариупольский музей восстановится. <…> И я думаю, что картины поедут к себе домой после восстановления, ремонта музея», — отметила гендиректор музея.

Ранее в этот день сообщалось, что оригинальные картины художников Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи уцелели после обстрела украинскими бойцами района краеведческого музея Мариуполя, сотрудники музея смогли спрятать экспонаты от националистов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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