Выступая на встрече с членами Совета законодателей, Владимир Путин, вопреки ожиданиям, сосредоточился не на тактических вопросах (например, подходах к формированию губернаторского корпуса), а на системных проблемах. Контуры устойчивости России в ситуации внешнеполитического давления — об этом говорил президент. Владимир Путин еще раз напомнил об основах, на которые должна опираться стратегия противодействия давлению, — общественной консолидации и обновлении элит, обратной связи с гражданами и открытом обсуждении ключевых решений, укреплении индустриального и технологического суверенитета страны.

Несмотря на расчеты многих западных политиков, санкционное давление на Россию вызвало не раскол, а консолидацию общества, но природа этого явления несколько иная, чем у «крымского консенсуса». В отличие от событий «Русской весны» 2014 года, когда доверие к власти строилось на триумфальных настроениях, теперь доминирует мотив «осажденной крепости». Это значит, что актуализируется патерналистский, социал-консервативный запрос, важной составляющей которого является нетерпимость к несправедливости в самом широком смысле.

Глава государства прекрасно это осознает, поэтому и подчеркнул, что «сплоченность людей дорогого стоит» — она должна поддерживаться ответственной политикой властей («не должно быть так, что мы с вами сказали что-то в публичную сферу, а потом все это повисло») и практическими шагами в социальной сфере. Президент специально напомнил, что решения по индексации пенсий, зарплат бюджетников и всех пособий должны быть приняты в ближайшее время.

Показательно, что глава государства сформулировал ответ на внешние вызовы именно во время выступления перед региональными законодателями. Прежде всего мобилизационная стратегия подразумевает частичное повышение автономии системы в процессе принятия текущих административных решений на местах. Именно поэтому Путин и сделал акцент на «многообразии регионов». Тренд на новый уровень ответственности региональных властей, заданный еще в первые месяцы пандемии в 2020 году, получает новое развитие с учетом санкционного кризиса.

В новых условиях усиливается дифференциация территорий, в том числе возможности для развития новых инвестпроектов и создания базы для восстановительного роста. Хотя многие индустриальные территории оказались под ударом из-за ухода из России иностранных инвесторов, они могут получить новые возможности в рамках заданного Кремлем курса на технологический суверенитет. Так, президент во время выступления на Совете законодателей подчеркнул необходимость поддержки авиационной промышленности, плотно работая с этой темой с самого начала санкционного кризиса. Еще в конце марта 2022 года под председательством главы государства прошло совещание по вопросам развития авиационных перевозок и авиастроения.

Необходимое условие устойчивости системы — сохранение и развитие демократических процедур, ответственная позиция на предстоящих выборах, широкий диалог с гражданами, включая тех, кто занимает критическую позицию в отношении власти. Отсюда — заявление президента о необходимости взаимодействия органов власти с НКО и роли парламентских партий (включая оппозиционные) в обсуждении аспектов национальной безопасности. При особой ответственности «Единой России» как ведущей политической силы.

Президент не зря напомнил о конституционных поправках 2020 года, обсуждение которых проходило с новыми требованиями к высокопоставленным чиновникам, а значит, задавало курс на обновление, а не на консервацию элит. Внешнеполитические вызовы усиливают тренд на ротацию элит на основе приоритета национальных интересов. Региональные избирательные кампании — неотъемлемая часть этого процесса.

Позиция президента по поводу прямых выборов высказана ясно и определено: граждане могут и должны обновлять власть с помощью выборных процедур. Именно прямые выборы гарантируют устойчивость системы в условиях внешнего давления и других угроз — такова логика Путина.

Если бы власть отказалась от выборов, она продемонстрировала бы «городу и миру», что зависима во внутренней политике от внешней конъюнктуры. Путин свой выбор сделал. Теперь выбор за гражданами — как всегда, в сентябре.

Автор — генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций

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