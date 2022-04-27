Авиация ВКС РФ поразила 38 военных объектов Украины

Авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) РФ поражены 38 военных объектов Украины, уничтожены С-300 и более 210 националистов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 27 апреля.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины. Среди них: семь пунктов управления, два зенитных ракетных комплекса: один С-300 в районе Николаевки и один «Оса АКМ» в районе Великая Камышеваха, два укрепрайона, а также 27 мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей», — сказал он.

Кроме того, Конашенков сообщил, что российские военные сбили украинский военный вертолет Ми-24 и уничтожили два беспилотника в Харьковской области.

Ранее в этот день Минобороны РФ рассказало, что Вооруженные силы России захватили на полевом складе около 1 тыс. единиц вооружения Украины. Оружие было оставлено украинскими националистическими подразделениями при отступлении на территории Луганской Народной Республики.

Как уточнили в ведомстве, на складе обнаружены советское вооружение, противотанковые комплексы Javelin, NLAW, образец противотанковой ракеты немецкого производства, беспилотники, иностранное стрелковое оружие и др.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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