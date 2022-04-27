ФАС назвала число жалоб на страховщиков в 2021 году

В ФАС поступают обращения граждан, связанные со страхованием, сообщили в антимонопольной службе, отметив, что большая часть жалоб потребителей приходится на навязывание страховых услуг, отказы в возврате взноса при досрочном погашении кредита и расторжении договора страхования в «период охлаждения». Также, как заявили «Известиям» в ведомстве, в 2021 году зафиксирован рост числа обращений россиян на невозможность оформить ОСАГО, Е-ОСАГО и неисполнение обязательств компаний по таким полисам.

При этом количество жалоб на навязывание страхования жизни вместо вклада, напротив, снизилось, сообщили в ФАС.

Всего в 2021 году в антимонопольную службу поступило 301 обращение граждан по страхованию, это на 5,65% больше, чем годом ранее.

На основании поступающих обращений ведомством проводится работа по доработке постановления о кредитном страховании.

На текущий момент разработанный ФАС проект находится на финальном согласовании. В соответствии с ним для страхования рисков заемщиков — физлиц банки будут принимать полисы страховщиков, имеющих уровень кредитного рейтинга, определенный постановлением правительства РФ.

Это лишит банки возможности навязывать клиентам полис конкретного страховщика. Так, из компаний подходящего кредитного рейтинга заемщики смогут выбрать наиболее выгодное для себя предложение для покупки полиса. При этом страховщики с более низким рейтингом или без него должны будут пройти проверку финансовой устойчивости и платежеспособности со стороны банка для одобрения.

Утверждение такого подхода упростит выбор страховой организации для граждан и обеспечит баланс интересов всех участников взаимоотношений, считают в ФАС России.