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Президент регби-клуба ЦСКА обратился к бизнесу за поддержкой

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Президент регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин обратился к лидерам российского бизнеса за поддержкой.

По его словам, регби-клуб (РК) оказался в непростой финансовой ситуации и ищет надежного спонсора.

«Адреналин от побед способен творить чудеса. А если это победы в красивой сильной игре, да еще под флагом легендарных четырех букв ЦСКА — эффект превзойдет любые ваши ожидания», — отметил Митрюшин, заявление которого опубликовано на сайте РК.

Он добавил, что регби-клуб ЦСКА готов и может стать лучшим в стране и одним из сильнейших в мире.

РК ЦСКА создан в 2014 году как автономная некоммерческая организация.

На сегодняшний день регби является одним из самых популярных видов спорта в мире. В 2023 году игре исполнится 200 лет. Кроме того, будущий год — год 100-летия ЦСКА.

Кубок мира по регби проходит раз в четыре года. С 2016 года регби-7 — олимпийский вид спорта.

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