Иммунолог оценил опасность распространения нового вируса птичьего гриппа H3N8

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в среду, 27 апреля, оценил опасность распространения штамма птичьего гриппа H3N8.

Ранее в этот день в Китае зарегистрировали первый случай инфицирования человека штаммом H3N8. Инфекцию подтвердили у четырехлетнего ребенка из города Чжумадянь в центральной провинции Хэнань. Как уточняется, заражение произошло 5 апреля после контакта с домашней птицей.

«Контролировать ситуацию с этим штаммом стоит, так как опасность заключается в факте межвидовой передачи, а значит потенциал перехода вируса от животного к человеку есть, что не значит, что заражение между людьми будет проходить быстро. Кроме того, что это выявленный случай, а это вершина айсберга, так как появляется вероятность того, что подобный случай может быть не единственным, просто их не обнаружили», — подчеркнул Крючков в беседе с «Известиями».

По его словам, свиной и птичий грипп очень агрессивны, она обладают потенциалом быстрого распространения в человеческой популяции, если успеют быстро адаптироваться. Но выявленный случай не уникальный, поэтому говорить об опасности преждевременно, заключил иммунолог.

Штамм гриппа H3N8 встречается у птиц, собак и лошадей. До этого случая официально не фиксировали факт передачи этого штамма вируса человеку. Вместе с тем H3N8 мог быть причиной пандемии гриппа 1889–1890 годов, унесшей жизни около 1 млн человек, пишет REGNUM.

15 апреля стало известно, что администрация префектуры Аомори на северо-востоке Японии распорядилась уничтожить около 110 тыс. кур на местной птицеферме в рамках борьбы с птичьим гриппом.