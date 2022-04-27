Прямой эфир

Иммунолог оценил опасность распространения нового вируса птичьего гриппа H3N8

Иммунолог Крючков: выявленный в Китае случай нового вируса птичьего гриппа H3N8 может быть вершиной айсберга
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в среду, 27 апреля, оценил опасность распространения штамма птичьего гриппа H3N8.

С новым гриппом: перехода H10N3 от птиц к человеку ждали 42 года
Распространителями инфекции считаются «московские» утки

Ранее в этот день в Китае зарегистрировали первый случай инфицирования человека штаммом H3N8. Инфекцию подтвердили у четырехлетнего ребенка из города Чжумадянь в центральной провинции Хэнань. Как уточняется, заражение произошло 5 апреля после контакта с домашней птицей.

«Контролировать ситуацию с этим штаммом стоит, так как опасность заключается в факте межвидовой передачи, а значит потенциал перехода вируса от животного к человеку есть, что не значит, что заражение между людьми будет проходить быстро. Кроме того, что это выявленный случай, а это вершина айсберга, так как появляется вероятность того, что подобный случай может быть не единственным, просто их не обнаружили», — подчеркнул Крючков в беседе с «Известиями».

По его словам, свиной и птичий грипп очень агрессивны, она обладают потенциалом быстрого распространения в человеческой популяции, если успеют быстро адаптироваться. Но выявленный случай не уникальный, поэтому говорить об опасности преждевременно, заключил иммунолог.

Штамм гриппа H3N8 встречается у птиц, собак и лошадей. До этого случая официально не фиксировали факт передачи этого штамма вируса человеку. Вместе с тем H3N8 мог быть причиной пандемии гриппа 1889–1890 годов, унесшей жизни около 1 млн человек, пишет REGNUM.

15 апреля стало известно, что администрация префектуры Аомори на северо-востоке Японии распорядилась уничтожить около 110 тыс. кур на местной птицеферме в рамках борьбы с птичьим гриппом.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022