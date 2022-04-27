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В Китае выявили первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H3N8

BNO News: в Китае зафиксировали первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H3N8
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В Китае зарегистрировали первый случай инфицирования человека штаммом птичьего гриппа H3N8. Об этом 27 апреля сообщило агентство BNO News со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР.

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Инфекцию подтвердили у четырехлетнего ребенка из города Чжумадянь в центральной провинции Хэнань. Уточняется, что заражение произошло 5 апреля после контакта с домашней птицей, пишет RT.

Ребенка госпитализировали 10 апреля из-за ухудшения его состояния. После проведенного 24 апреля анализа выяснилось, что у ребенка инфекция H3N8, сообщает телеканал «360». Отмечается, что его близкие здоровы.

По предварительной оценке комиссии, штамм H3N8 «пока не обладает способностью эффективно заражать людей», поэтому риск крупномасштабной эпидемии остается низким, сообщает телеканал «Звезда».

Штамм гриппа H3N8 встречается у птиц, собак и лошадей, уточняет сайт aif.ru. До этого случая официально не фиксировали факт передачи этого штамма вируса человеку. Вместе с тем H3N8 мог быть причиной пандемии гриппа 1889–1890 годов, унесшей жизни около 1 млн человек, пишет REGNUM.

15 апреля стало известно, что администрация префектуры Аомори на северо-востоке Японии распорядилась уничтожить около 110 тыс. кур на местной птицеферме в рамках борьбы с птичьим гриппом.

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