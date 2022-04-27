Сотрудники Росгвардии запустили акцию «Сыны Великой Победы» в Реутове

В подмосковном Реутове сотрудники Росгвардии 27 апреля запустили акцию «Вахта памяти. Сыны Великой Победы». Возложив цветы к мемориалу Славы, они начали подготовку к 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Сотрудники Росгвардии проводят данную акцию ежегодно и вспоминают всех, кто в Великую Отечественную защищал страну и сегодня исполняет свой долг.

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто не только погиб в годы Великой Отечественной войны, но и тех, кто совершил подвиг в мирное время. <…> В частности, наши сотрудники, сотрудники вневедомственной охраны — братья Фоминых. Они совершили подвиг, они закрыли [собой] гранату и благодаря этому спасли жизни людей, которые проживали в этом доме», — отметил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Также они устроили автопробег до города Осташков в Тверской области. Там в годы войны велись бои, а жители подвергались постоянным бомбардировкам.

Ранее в этот же день в Волгоградской области во время торжественного марша в рамках акции «Георгиевская ленточка» представили уникальную георгиевскую ленту, длина которой достигает 10 м.

В церемонии открытия акции принимали участие представители совета ветеранов, добровольцы, юнармейцы и поисковики. Они развернули 10-метровую ленту в знак благодарности фронтовикам. Память погибших в Великой Отечественной войне почтили, возложив цветы к Вечному огню.