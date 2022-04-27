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В Латвии заблокировали новостной агрегатор СМИ2

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Латвийский национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) внес в список запрещенных доменов сайт российского новостного агрегатора «СМИ2», следует из публикации на сайте совета. Об этом сообщает РИА Новости.

Домены www.smi2.ru и smi2.ru фигурируют в списке запрещенных наряду с ранее внесенными туда сайтами агентств РИА Новости, Sputnik, телеканалов RT, РЕН-ТВ и Первого канала, изданий РБК и «Российской газеты» и ряда других российских СМИ.

Гендиректор СМИ2 Юрий Белоусов, выступая два дня назад на Форуме безопасного интернета, говорил о важности для СМИ сегодня создавать разъяснительный контент, а не гнаться за трафиком и монетизацией:

«На наш взгляд, из быстрого новостного формата медиа должны уйти в разъяснительную деятельность. Таким образом, читатели и слушатели получат не просто новости, которые можно интерпретировать как угодно, а разъяснения с четкой позицией», — пояснил Белоусов.

Гендиректор СМИ2 напомнил, что многие российские СМИ уже удалены из выдачи Google-новостей, а «в перспективе могут быть полностью пессимизированы или вовсе не отображаться в иностранных браузерах», что оказывает негативное влияние на трафик.

Блокировать сайты российских СМИ в Латвии начали еще до начала спецоперации по оказанию помощи Донбассу. В апреле 2021 года председатель правления Латвийской ассоциации электронных коммуникаций Илмарс Мулс осудил такие действия латвийского регулятора и охарактеризовал их как цензуру.

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