Гендиректор СМИ2 призвал к изменению новостной политики

Сложившаяся геополитическая ситуация требует изменения новостной политики СМИ с акцентом на разъяснительную работу, которой в настоящее время занимаются преимущественно авторские каналы в мессенджере Telegram. Об этом заявил гендиректор новостного агрегатора СМИ2 Юрий Белоусов в рамках XI ежегодного Форума безопасного интернета, сообщает ГлагоL.

Как сказал медиа-менеджер, информационная война сводится в основном в конкуренции в области цитируемости, что создает прецеденты доверия как российским спикерам, так и пропаганде противника. При этом российские СМИ традиционно ориентированы на доставку потребителям контента «горячих» новостей, зачастую не проверяя информацию из-за рубежа на предмет достоверности.

«Медиаторами заявлений политиков из недружественных стран выступают российские политики — которые нередко выдают свою точку зрения за общегосударственную позицию. Это может порождать сумбур, приводя к кризису доверия не только самим политикам, но и цитирующим их СМИ. В текущей ситуации делать такую позицию понятной (а в перспективе запрос читателей и потребителей контента на это будет только возрастать) — становится миссией СМИ», — подчеркнул Белоусов.

Белоусов напомнил, что многие российские СМИ уже удалены из выдачи Google-новостей, а «в перспективе могут быть полностью пессимизированы или вовсе не отображаться в иностранных браузерах», что оказывает негативное влияние на трафик.

«Сегодня все СМИ не считают разъяснительный контент чем-то востребованным, предпочитая аналитике горячие новости, генерирующие трафик и монетизацию. У людей появляется недоверие к медиа, читатели уходят в Telegram-каналы, где присутствуют самые разные блогеры. На наш взгляд, из быстрого новостного формата медиа должны уйти в разъяснительную деятельность. Таким образом, читатели и слушатели получат не просто новости, которые можно интерпретировать как угодно, а разъяснения с четкой позицией», — заявил Белоусов.

По словам медиа-менедженра, именно в этом должны помочь новостные агрегаторы, в частности, СМИ2