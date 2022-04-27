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В московских школах появятся службы примирения

Заммэра Ракова рассказала о создании служб примирения на базе школ во всех округах Москвы
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В школах Москвы появятся службы примирения, которые помогут детям решать конфликты мирным путем. Об этом в среду, 27 апреля, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Она уточнила, что основная задача службы — способствование формированию психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Кроме того, в работе службы участвуют и сами школьники (от 14 лет) в роли волонтеров.

«Школьные службы примирения — это целая экосистема, которая помогает в достижении взаимопонимания в ученическом сообществе, противодействии буллингу, развитии позитивного общения, мирному разрешению споров и конфликтных ситуаций, закреплению этого как культурной традиции», — рассказала Анастасия Ракова.

Отмечается, школьная служба примирения подключается к работе, когда конфликт произошел между детьми или между учеником и учителем: к примеру, когда не удалось найти общий язык — в класс пришел новичок или сменился учитель.

Службы примирения будут предлагать восстановительный подход, который позволит тщательно разобраться в ситуации без ущемления достоинства обеих сторон. Обратиться в службу сможет любой учащийся.

Службы примирения курирует городской психолого-педагогический центр. В дальнейшем их планируется создать во всех школах города.

28 марта сообщалось, что психолог дала рекомендации по выбору школы для ребенка. 1 марта педагог-психолог Наталья Григорьевская дала советы по успокоению и снижению тревожности детей. По ее словам, при разговоре с детьми родителям необходимо постараться самим сохранять спокойствие, говорить уверенно и четко.

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