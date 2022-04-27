Состоялась церемония открытия российской части переезда по мосту РФ и КНР

Движение по ж/д мосту между РФ и КНР запустят в течение месяца, об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Официальная церемония открытия российской части переезда состоялась в среду, передает телеканал «Известия». 27 апреля строителям моста через Амур вручили госнаграды. Теперь РФ ждет, когда КНР официально откроет свою часть переезда. Напомним, протяженность моста — 2,2 км, из них 309 м — российская часть. Объект позволит сократить путь товаров из РФ в Китай на 700 км. Через переправу в КНР планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, продукцию лесопереработки. Планируется, что на первом этапе грузооборот через мост составит 5,2 млн т в год.

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