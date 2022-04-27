Британский режиссер Кеннет Брана прокомментировал украинский кризис

Известный британский актер и режиссер Кеннет Брана провел параллели между нынешним украинским кризисом и вооруженным противостоянием в Северной Ирландии в 60–70-е годы прошлого века, о котором он снял свой последний фильм «Белфаст».

«Мне кажется, в истории есть некие циклические возмущения. Они происходят с определенной периодичностью и, несомненно, будут происходить. Урок, который нам преподали события в Белфасте, не усвоен. Этот урок посвящен совсем не новым, но очень труднодостижимым вещам. Среди них — толерантность, уважение, взаимопонимание, способность принять противоположную точку зрения без агрессии», — сказал президент Королевской академии драматического искусства, лауреат «Оскара» и «Золотого глобуса» в эксклюзивном интервью «Известиям».

Режиссер выразил сожаление, что люди не усваивают уроки конфликтов, даже если они происходили недавно.

«Наоборот, мы видим, как мир все сильнее поляризуется, делится на «племена». В итоге конфликты повторяются снова и снова. Собственно, и история, которую мы рассказываем в «Белфасте», — это тоже некий урок, вернее, напоминание о том, о чем слишком многие забыли. А мы хотим, чтобы вспомнили», — отметил Кеннет Брана.

На последней церемонии вручения премии «Оскар» фильм «Белфаст» получил приз за лучший сценарий. Его написал лично Кеннет Брана по мотивам событий из собственного детства. В фильме глазами 9-летнего ребенка показано кровопролитное противостояние североирландских католиков, протестантов и британских войск в Белфасте на рубеже 1960–1970-х годов.

В России выход фильма в кинопрокат отложен на неопределенное время, но «Белфаст» доступен на мировых онлайн-платформах, а в США он стал самым популярным фильмом года онлайн.

Подробнее — в интервью Кеннета Браны «Известиям»: «Урок, который нам преподали события в Белфасте, не усвоен»