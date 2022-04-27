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Множество мертвой рыбы обнаружили на Чусовом озере в Екатеринбурге

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Массовая гибель рыбы зафиксирована на Чусовом озере в Екатеринбурге. Житель города сообщил, что заметил тысячи мертвых рыб. Часть выбросило на берег, часть плавает в воде кверху брюхом.

Как пишет ТагилСити.Ру, с начала весны это уже второе подобное ЧП в Свердловской области. Ранее сообщалось о массовой гибели рыбы в пруду под Верхней Пышмой. Причина в том, что в толще воды недостаточно кислорода. Это произошло из-за позднего таяния льда.

В региональном департаменте информационной политики пообещали убрать всю мертвую рыбу и утилизировать ее.

Ранее сообщалось, что в нижней зоне дельты Волги сотрудники Астраханского государственного биосферного заповедника обнаружили скопление необычных для региона двустворчатых моллюсков. Они агрессивно распространяются по бассейну Волги и вытесняют местные виды. Кроме того, по предположению ученых, они могут стать причиной новых болезней у коренных обитателей дельты.

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