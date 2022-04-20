В Астраханской области обнаружили опасных моллюсков в дельте Волги

В нижней зоне дельты Волги сотрудники Астраханского государственного биосферного заповедника обнаружили скопление необычных для региона двустворчатых моллюсков, сообщает в среду, 20 апреля, «Астрахань 24».

Раковины найдены на территории Обжоровского участка.

Аналогичные раковины были обнаружены и в высохшей части ильменя Никоноркин. Сотрудники заповедника предположили, что моллюски относятся к виду Sinanodonta lauta.

«Sinanodonta lauta — инвазивный вид восточно-азиатского происхождения. Их родина — реки Янцзы и Сунгари в Китае», — уточнили в пресс-службе заповедника.

Моллюски агрессивно распространяются по бассейну Волги и вытесняют местные виды. Кроме того, по предположению ученых, они могут стать причиной новых болезней у коренных обитателей дельты.

Ранее на этой неделе зафиксировали массовую гибель рыбы на озере Таштуй в Башкирии.