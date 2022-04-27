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Трое детей и восемь взрослых погибли от удара током на юге Индии

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По меньшей мере 11 человек, включая троих детей, погибли, еще 15 человек пострадали от удара током в ходе религиозной процессии в южном индийском штате Тамилнад. Об этом сообщает в среду, 27 апреля, Times of India.

Отмечается, что одна из храмовых колесниц, которую паломники толкали к месту совершения религиозного обряда в храме Танджавур, задела высоковольтный электрический провод. Уточняется, что высота колесницы составляла 9 м, к тому же она была украшена цветами и фонарями.

При этом участвующие в шествии не поняли сразу, что произошло, когда колесница запуталась в подвесном кабеле.

На место происшествия прибыл главный министр штата Мутхувел Карунанидхи Сталин. Он объявил о компенсации в 500 тыс. рупий (более $6,5 тыс.) семьям погибших.

В настоящее время правоохранители проводят расследование всех обстоятельств произошедшего.

14 апреля в Нью-Дели взорвался кондиционер, один человек скончался, и еще пять получили ранения. Отмечалось, что взрыв произошел во время ремонтных работ, которые выполняли два мастера. Сообщалось также, что после взрыва в здании произошел пожар.

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