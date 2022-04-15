Один человек погиб при взрыве кондиционера в закусочной Нью-Дели

В закусочной на юго-востоке Нью-Дели в четверг, 14 апреля, взорвался кондиционер, один человек скончался и еще пять получили ранения. Об этом 15 апреля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.

Отмечается, что после взрыва в здании произошел пожар.

Правоохранители установили, что для ремонта кондиционера в столовой на первом этаже двухэтажного заведения пригласили двух работников. В результате взрыва прибора один из мужчин получил серьезные травмы головы и груди, скончался во время оказания ему медицинской помощи.

В помещении находились второй приглашенный мастер и еще четыре мужчины, они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Известно, что один из них уже выписан из больницы.

Сообщается также, что пожар был потушен в течение часа. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

14 апреля сообщалось, что на химзаводе в юго-восточном индийском штате Андхра-Прадеш погибли шесть человек, еще 12 пострадали в результате пожара. Возгорание произошло на заводе полимерного сырья в городе Элуру из-за протечки одного из контейнеров. Всего на предприятии в тот момент находились 18 рабочих.