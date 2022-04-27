Суд приговорил бывшего вице-мэра Иркутска к четырем годам тюрьмы

Бывший мэр Иркутска может отправится в колонию строгого режима на четыре года за взятки после вступления приговора суда в законную силу. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда города.

Отмечается, что помимо заключения экс-должностное лицо ждет запрет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, а также административно-хозяйственных функций, в государственных и муниципальных учреждениях на 3,5 года.

Уточняется, что, будучи председателем Комитета по управлению Октябрьским округом администрации г. Иркутска с июня 2020 года по октябрь 2020 года, мужчина трижды принимал крупные денежные вознаграждения в обмен на способствование в выигрыше коммерческой организации в конкурсах на проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов.

Суд признал виновным экс-мэра в совершении трех преступлений, «предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ» («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие, совершенное в крупном размере»), добавили в пресс-службе.

В конце января в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) РФ по Иркутской области сообщали о задержании заместителя мэра Иркутского районного муниципального образования и начальника одного из отделов администрации задержаны по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

11 марта стало известно, что суд приговорил бывшего мэра Кирова и экс-председателя законодательного собрания Кировской области Владимира Быкова к восьми годам колонии и штрафу в размере 15,6 млн рублей по делу о получении взятки, которое было возбуждено еще в 2019 году.