В Иркутской области задержаны заммэра и начальник отдела администрации

Заместитель мэра Иркутского районного муниципального образования и начальник одного из отделов администрации задержаны по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) РФ по Иркутской области.

«Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области. Фигурантам предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору)», — рассказали в ведомстве.

Следствие установило, что в 2021 году заммэра и начальник отдела капитального строительства комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского района получили взятку в сумме не менее 13 млн рублей от гендиректора строительной организации.

Деньги были переданы в рамках реализации муниципального контракта на поставки и монтаж здания школы-детского сада в поселке Большое Голоустное. Указанная сумма предназначалась за покровительство подрядчика при проведении работ и подписании актов об их выполнении.

Должностные лица были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Вопрос об избрании им меры пресечения — в процессе рассмотрения. Следователи провели обыски, изъяли связанные с делом предметы и документы. Расследование продолжается.

Ранее, 22 января, замглавы администрации подмосковного Воскресенска Александр Савкин был отправлен под стражу в рамках уголовного дела по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). По данным следствия, в марте 2021 года Савкин получил от бизнесмена через посредника взятку в размере 160 тыс. рублей. В обмен чиновник обещал предпринимателю контракт на работы по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городе.