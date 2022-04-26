Путин указал на поддержку Россией ООН

Россия считает ООН универсальной и уникальной организацией и будет поддерживать ее и дальше. Об этом 26 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем, которая продлилась около часа.

«Россия как одна из стран основоположников Организации Объединенных Наций и постоянный член Совета Безопасности всегда поддерживала эту универсальную организацию. И мы считаем, что она является не просто универсальной, а уникальной в своем роде», — сказал он.

Глава государства отметил, что «другой такой организации в международном сообществе нет».

«И мы всячески поддерживаем принципы, на которых она основана. И намерены это делать в будущем», — подчеркнул российский лидер, добавив, что заявления о том, что ООН устарела, делают те, кому она мешает.

Он также подчеркнул, что проблема на Украине возникла после переворота там в 2014 году.

«Я знаю ваши озабоченности в связи с проведением Россией военной операции в Донбассе, на Украине. Думаю, это будет в основе нашего сегодняшнего разговора. Хотел бы только отметить в этой связи, что вся проблема возникла после государственного переворота, который был совершен на Украине в 2014 году. Можно называть это как угодно, иметь какие угодно пристрастия к тем, кто это делал, но это действительно неконституционный переворот», — заявил президент РФ.

Путин также отметил, что Россия готова работать со всеми, и исходит из той ситуации, которая есть.

Ранее в этот день переговоры с Гутерришем провел глава МИД РФ Сергей Лавров. Он сообщил генсеку ООН, что ситуация вокруг Украины стала катализатором для многочисленных проблем, накопившихся в Евро-Атлантическом регионе. Также министр отметил, что Россия оперативно откликнулась на инициативу генсека провести встречу в Москве по целому ряду важных вопросов.

Кроме того, глава МИД РФ заявил о том, что для ООН и мирового сообщества настал момент истины. Либо все государства соблюдают устав организации, либо живут по навязанным кем-то правилам, сказал он.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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