Исторический центр Великих Лук возьмут под госохрану

В Великих Луках в Псковской области исторический центр возьмут под государственную охрану. Соответствующий проект постановления «О границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения города Великие Луки и о требованиях к градостроительным регламентам в границах данных зон».

В пресс-службе регионального собрания депутатов Псковской ленте новостей рассказали, что документ разработан для обеспечения сохранности архитектурных памятников, которые расположены в историческом центре Великих Лук. Он поступил в собрание еще в феврале этого года. Однако у юристов регионального парламента возникли замечания и уточнения к тексту проекта.

В границы объединенной зоны охраны Великих Лук включили 31 памятник истории и архитектуры. Из них пять объектов имеют статус федерального значения. Речь идет о земляной крепости на левом берегу реки Ловать, мемориальном доме-музее академика Ивана Виноградова, Казанской церкви, могиле Александра Матросова и бюсте дважды Героя Советского Союза Константина Рокоссовского.

Среди объектов культурного наследия регионального значения — собор Вознесенского монастыря и здание монастырских мастерских, духовное училище, дом купца Шарапова, пивоваренный завод Эльстинга, «круглый дом», здание бывшей земской больницы. Всего в перечне региональных памятников значатся 26 наименований.

Ранее сообщалось, что в исторической части Великих Лук в течение двух лет начнет действовать дизайн-код. Публичные слушания по введению единых правил оформления вывесок и фасадов уже состоялись.