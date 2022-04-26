Хлебокомбинат «Коломенский» купит Fazer

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России поступило ходатайство от ООО «Московский булочно-кондитерский комбинат «Коломенский» о приобретении ООО «Хлебный Дом» (ранее ООО «Фацер»), российской «дочки» финского производителя продуктов питания Fazer. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе антимонопольной организации во вторник, 26 апреля.

«В настоящий момент оно (ходатайство. — Ред.) находится на рассмотрении», — отметили в пресс-службе.

Fazer заявила об остановке деятельности в России еще 6 марта. Причиной указали операцию Москвы по защите Донбасса. В компании добавили, что ранее приостановили экспорт своих кондитерских, зерновых и хлебобулочных изделий из Финляндии в Россию и прекратили все инвестиции.

ООО «Фацер» было переименовано в ООО «Хлебный дом», следует из данных ЕГРЮЛ от 12 апреля. Тогда в Fazer уточнили, что изменения необходимы для передачи бизнеса новому владельцу. В сделку войдет бренд «Хлебный Дом», а марки Fazer в России не будет, отмечал «Коммерсант».

Источники газеты на рынке отмечали, что Fazer сделал нескольким потенциальным покупателям предложения о возможности приобретения бизнеса в РФ. Издание ознакомилось с презентацией компании. В ней говорилось, что финский холдинг вложил в российский бизнес €300 млн. Управляет тремя фабриками в Санкт-Петербурге и одной в Москве. По собственным оценкам, бизнес занимает первое место на рынке Санкт-Петербурга с долей 38%, на московском рынке — 13%, что соответствует третьему месту. Оборот Fazer в России в 2021 году составил €157 млн, или 13% всех продаж холдинга.

Согласно презентации, около 70% выручки Fazer приносит продажа свежего хлеба, остальное — реализация замороженных полуфабрикатов. В январе 2022 года продажи выросли на 20,4%, до 1,09 млрд рублей год к году.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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