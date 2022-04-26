Денис Азаров покинул пост худрука Театра Романа Виктюка

Режиссер Денис Азаров ушел с поста художественного руководителя Театра Романа Виктюка. Об этом он объявил во время сбора труппы. «Известиям» во вторник, 26 апреля, подтвердили информацию в театре.

Причину увольнения Азаров не назвал.

По словам начальника отдела рекламы и связей с общественностью театра Дарьи Андреевой, Азаров покинул пост на прошлой неделе.

«В пятницу был сбор труппы. На нем худрук сказал артистам, что он уходит по собственному желанию. К сожалению, не могу дать информацию, почему он не доработал до конца сезона. Он только сказал, что очень любит артистов, что это лучшая труппа в Москве. Попрощались в любви, согласии и понимании. Пока никого не будет на месте худрука. Руководить театром будет директор Александр Смертин», — рассказала она.

Ранее в театре планировали создать художественный совет, председателем которого должен был стать худрук. На сегодняшний день этот вопрос на этапе формирования. При этом в театре допускают, что Азаров всё-таки станет главой худсовета, несмотря на кадровое решение.

Спектакли Азарова останутся в репертуаре Театра Романа Виктюка, в мае состоится премьера его постановки #Люблюнемогу.

Азаров был назначен художественным руководителем московского Театра Романа Виктюка 16 декабря 2020 года.

Роман Виктюк умер 17 ноября 2020 года из-за тромбоэмболии, он скончался в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных в Москве. Режиссеру было 84 года.