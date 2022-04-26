Прямой эфир

Денис Азаров покинул пост худрука Театра Романа Виктюка

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режиссер Денис Азаров ушел с поста художественного руководителя Театра Романа Виктюка. Об этом он объявил во время сбора труппы. «Известиям» во вторник, 26 апреля, подтвердили информацию в театре.

«Я ненавижу ходить на спектакли»
Новый худрук Театра Романа Виктюка Денис Азаров — о своей первой постановке и завещании легендарного предшественника

Причину увольнения Азаров не назвал.

По словам начальника отдела рекламы и связей с общественностью театра Дарьи Андреевой, Азаров покинул пост на прошлой неделе.

«В пятницу был сбор труппы. На нем худрук сказал артистам, что он уходит по собственному желанию. К сожалению, не могу дать информацию, почему он не доработал до конца сезона. Он только сказал, что очень любит артистов, что это лучшая труппа в Москве. Попрощались в любви, согласии и понимании. Пока никого не будет на месте худрука. Руководить театром будет директор Александр Смертин», — рассказала она.

Ранее в театре планировали создать художественный совет, председателем которого должен был стать худрук. На сегодняшний день этот вопрос на этапе формирования. При этом в театре допускают, что Азаров всё-таки станет главой худсовета, несмотря на кадровое решение.

Спектакли Азарова останутся в репертуаре Театра Романа Виктюка, в мае состоится премьера его постановки #Люблюнемогу.

Азаров был назначен художественным руководителем московского Театра Романа Виктюка 16 декабря 2020 года.

Роман Виктюк умер 17 ноября 2020 года из-за тромбоэмболии, он скончался в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных в Москве. Режиссеру было 84 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022