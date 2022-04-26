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Ведущий «Дачного ответа» Довгопол уволился с НТВ и покинул Россию

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Журналист и ведущий программы «Дачный ответ» Андрей Довгопол прекратил сотрудничество с телеканалом НТВ из-за событий на Украине. Об этом журналист Роман Супер сообщил во вторник, 26 апреля, в Telegram.

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Довгопол написал в соцсетях, что уехал из России. Он оставил в Москве кота и двух кошек, передает НСН.

«Так сложились обстоятельства, что котикам нужен дом в Москве», — написал он.

Андрей Довгопол являлся ведущим «Дачного ответа» с 2012 года.

Ранее, 30 марта, стало известно, что российская актриса Чулпан Хаматова уволилась из театра «Современник». Также актриса заявила об отъезде из России. В настоящее время она находится в Латвии. Сообщалось, что у артистки уже появилось предложение о работе от главного режиссера Нового Рижского театра Алвиса Херманиса.

23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уехавшая звезда «не может сделать общую погоду». По его мнению, драматизировать отъезд даже нескольких публичных личностей не стоит.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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