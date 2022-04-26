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В Госдуму внесли проект об амнистии за административные нарушения ПДД

В России предложили объявить амнистию для нарушителей ПДД
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Депутаты от фракции ЛДПР 26 апреля внесут в Госдуму законопроект, предлагающий объявить амнистию для водителей, совершивших административные нарушения ПДД. Об этом сообщил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

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При этом водителей, которые подпадут под действие постановления об амнистии, не освободят от обязанности возместить причиненный вред.

Речь идет об административных правонарушениях, «не представляющих существенной общественной опасности», предусмотренных статьей 12 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, кроме управления авто в нетрезвом виде и отказа от медосвидетельствования для выявления опьянения.

Предполагается, что документ вступит в силу со дня его официального опубликования для скорейшего применения соответствующими органами постановления об амнистии, также говорится в пояснительных документах.

В числе авторов инициативы выступают, в том числе, такие депутаты от ЛДПР, как Ярослав Нилов, Алексей Диденко, вице-спикер Борис Чернышов.

Глава 12 КоАП говорит об административной ответственности в том числе за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения; нарушение правил применения ремней безопасности и других нарушений.

Ранее, 16 апреля стало известно, что сотрудники Госавтоинспекции не будут привлекать к ответственности водителей за мелкие нарушения ПДД, однако примут жесткие меры по борьбе с вождением в нетрезвом виде. Уточняется, что к малозначительным нарушениям можно отнести, например, отсутствие брызговиков на легковых машинах или неисправность стеклоомывателей.

15 апреля ГУ МВД России по Московской области сообщило о подготовке профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Цель проекта, запланированного на период с 30 апреля по 10 мая, — профилактика грубых нарушений ПДД, а также сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий.

В январе сотрудники ГИБДД Москвы выявили и пресекли почти 2,3 тыс. фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

В ГИБДД напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения нарушителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления сроком до двух лет. В случае же повторного совершения правонарушения уже будучи лишенным права управления транспортными средствами нарушителю грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до двух, а в случае наличия судимости за подобное нарушение — до трех лет лишения свободы.

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