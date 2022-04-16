В ГИБДД сконцентрируются на пресечении тяжелых нарушений ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции не будут привлекать к ответственности водителей за мелкие нарушения ПДД, однако примут жесткие меры по борьбе с вождением в нетрезвом виде. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщили ТАСС в ГУОБДД МВД России.

«Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий», — пояснили в ведомстве.

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