Эксперт объяснил удары ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре Украины

Эксперт в беседе с «Известями» назвал цель ударов российских военных по объектам железнодорожной структуры ВСУ.

Российские ВКС и ракетные войска 25 апреля впервые нанесли удары по ключевым объектам железнодорожной инфраструктуры Украины. За день высокоточным оружием большой дальности уничтожены электроустановки в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень. Кроме того, в городе Кременчуг под удар попали хранилища с нефтепродуктами, откуда снабжались украинские войска.

Минобороны впервые нанесло такой массированный удар по ключевым объектам железнодорожной инфраструктуры, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Сейчас «Укрзализница» (железная дорога Украины. — «Известия») в зоне боев работает в основном на ВСУ. По ней перебрасываются войска, снабжение, подвозится топливо, — объяснил он.

По его данным, вывод из строя железнодорожной инфраструктуры предотвратит поток подкреплений и поможет российскому наступлению.

«Танк или БМП без надежного обеспечения топливом — бесполезный хлам, который можно только бросить. Именно поэтому российское высокоточное оружие регулярно применяется против баз хранения и распределения топлива», — заметил Болтенков.

Эксперт отметил, что пока нанесенные удары довольно мягкие и их нельзя назвать необратимыми. Восстановить тяговые подстанции, пути, насыпи, по его словам, можно будет достаточно оперативно.

Как заметил специалист, российские военные пока воздерживаются от более радикальных шагов, например — разрушения железнодорожных мостов. Это решение может быть пересмотрено, в случае если по ним пойдут эшелоны с поставленной странами НАТО техникой, уточнил Болтенков.

Все координаты мостов известны, как и технические характеристики. Их восстановление потребует гораздо больше времени и средств, заключил эксперт.

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Цельная практичность: ВС РФ выводят из строя транспортную инфраструктуру Украины