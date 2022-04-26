Мокрицкий рассказал о вдохновивших его на фильм «Первый «Оскар» учителях

Режиссер и оператор, автор военной драмы «Битва за Севастополь» Сергей Мокрицкий рассказал «Известиям», что на новую ленту, ставшую лидером в российском прокате, его вдохновили его вгиковские наставники.

«Я учился в мастерской Александра Владимировича Гальперина, который снял фильм «Трактористы» и был фронтовым оператором. Образ главного героя, Льва Альперина, посвящен ему», — отметил Мокрицкий.

Он вспоминает, что на Центральной студии документальных фильмов (ЦСДФ) познакомился с Игорем Гунгером, бывшим звукорежиссером на фильме «Разгром немецких войск под Москвой» — той самой ленты, ради которой первые голливудские продюсеры Дэвид Селзник и Луис Барт Майер создали новую номинацию «Лучший документальный фильм».

«Меня потрясало, что передо мной стоит человек, который получил «Оскар», но он о нем не говорит», — признался режиссер.

Мокрицкий поделился наблюдением, что «для этого поколения кинематографистов высшая награда американской киноакадемии была не очень значимой».

«Они радовались совершенно другим вещам, которые были для них, вероятно, более существенны, — что фильм получился, что ему была присуждена Сталинская премия, что лента понравилась нашему зрителю. А «Оскар» — это там, далеко, где-то за океаном. Приятно, но не более»,— говорит собеседник «Известий».

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