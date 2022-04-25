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Путин присвоил имя Зиничева Университету противопожарной службы в Петербурге

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Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 апреля указом присвоил имя погибшего главы МЧС Евгения Зиничева Университету государственной противопожарной службы в Санкт-Петербурге. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Присвоить федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий» почетное наименование «имени Героя Российской Федерации генерала армии Е.Н. Зиничева», — говорится в указе.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года в Норильске, пытаясь спасти известного кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб в результате происшествия.

Зиничева похоронили на Северном кладбище Санкт-Петербурга 10 сентября. Церемония прошла с воинскими почестями.

Путин, выражая соболезнования в связи с гибелью министра отметил, что смерть Зиничева стала для него личной невосполнимой утратой.

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Он возглавлял МЧС России с 2018 года. Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Суворова, 9 сентября 2021 года ему было присвоено звание Героя России посмертно.

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