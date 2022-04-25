Прямой эфир

Фигурист Траньков стал заслуженным тренером России

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков получил звание «Заслуженный тренер России». Об этом сообщили в понедельник, 25 апреля, в пресс-службе Министерства спорта РФ.

До конца месяца: Тарасова и Морозов скоро узнают имя нового тренера
Первая спортивная пара России по фигурному катанию осталась без наставника после ухода Максима Транькова

Наряду с Траньковым почетные звания «Заслуженный тренер России» также присвоены специалистам по баскетболу Галие и Сергею Бараненко, Владимиру Аксарину и Алексею Шляпникову. Кроме того, звания удостоены Александр Ветров (лыжные гонки) и Татьяна Шевченко (настольный теннис).

38-летний Максим Траньков и его супруга, фигуристка Татьяна Волосожар, с которой он много лет выступал в паре, объявили о завершении спортивной карьеры в 2018 году. После этого фигурист начал участвовать в ледовых шоу, а затем занялся тренерской деятельностью. Сейчас его подопечными являются Евгения Тарасова и Владимир Морозов. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине они завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар.

Свою профессиональную карьеру Траньков начинал в парном катании с Марией Мухортовой. Вместе спортсмены стали серебряными (2008) и двукратными бронзовыми (2009, 2010) призерами чемпионатов Европы и чемпионами мира среди юниоров (2005). С Татьяной Волосожар Траньков стал олимпийским чемпионом на Играх 2014 года в Сочи в личных и командных соревнованиях, чемпионом мира 2013 года и четырехкратным чемпионом Европы (2012, 2013, 2014 и 2016).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022