Фигурист Траньков стал заслуженным тренером России

Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков получил звание «Заслуженный тренер России». Об этом сообщили в понедельник, 25 апреля, в пресс-службе Министерства спорта РФ.

Наряду с Траньковым почетные звания «Заслуженный тренер России» также присвоены специалистам по баскетболу Галие и Сергею Бараненко, Владимиру Аксарину и Алексею Шляпникову. Кроме того, звания удостоены Александр Ветров (лыжные гонки) и Татьяна Шевченко (настольный теннис).

38-летний Максим Траньков и его супруга, фигуристка Татьяна Волосожар, с которой он много лет выступал в паре, объявили о завершении спортивной карьеры в 2018 году. После этого фигурист начал участвовать в ледовых шоу, а затем занялся тренерской деятельностью. Сейчас его подопечными являются Евгения Тарасова и Владимир Морозов. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине они завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар.

Свою профессиональную карьеру Траньков начинал в парном катании с Марией Мухортовой. Вместе спортсмены стали серебряными (2008) и двукратными бронзовыми (2009, 2010) призерами чемпионатов Европы и чемпионами мира среди юниоров (2005). С Татьяной Волосожар Траньков стал олимпийским чемпионом на Играх 2014 года в Сочи в личных и командных соревнованиях, чемпионом мира 2013 года и четырехкратным чемпионом Европы (2012, 2013, 2014 и 2016).