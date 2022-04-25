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S7 и «Победа» обошли «Аэрофлот» по пассажиропотоку

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В марте все российские авиакомпании перевезли 5,16 млн пассажиров, снизив этот показатель на 21% по сравнению с мартом 2021 года. Это следует из данных официальной статистики Росавиации, с которой ознакомились «Известия». Два источника, близких к ведомству, подтвердили «Известиям» корректность этих сведений. Один из собеседников уточнил, что это предварительные данные, но окончательные вряд ли будут серьезно отличаться.

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В марте в рейтинге Росавиации по пассажиропотоку сменился лидер — частная российская авиакомпания S7 Airlines вышла на первую строчку, сместив «Аэрофлот». S7 перевезла 986 тыс. человек, при этом снизив пассажиропоток на четверть по сравнению с прошлым мартом.

Вторую строчку занял лоукостер «Победа», на рейсах которого было перевезено около 910 тыс. человек, что на 7,3% меньше, чем в марте 2021 года. В результате «Аэрофлот», который в январе-феврале сохранял лидирующую позицию, в марте опустился на третью строчку с показателем 837 тыс. перевезенных пассажиров (минус 32% в годовом выражении). Больше всего трафика «Аэрофлот» потерял на международных рейсах — перевозчик обслужил на них всего 137,2 тыс. человек, что более чем вдвое меньше прошлогоднего результата. На внутренних рейсах трафик «Аэрофлота» просел на 26,3%, до 699,5 тыс. человек.

В топе крупнейших авиакомпаний страны остались «Россия» и «Уральские авиалинии». Первая в марте перевезла 456 тыс. человек (минус 18% к марту 2021-го). Пассажиропоток «Уральских авиалиний» в тот же месяц снизился больше, чем у других крупных перевозчиков (минус 38%, до 370 тыс. человек). Эта авиакомпания опустилась с четвертой на пятую строчку рейтинга. Шестерку лидеров замыкает Utair, которая перевезла 355,5 тыс. человек (минус 15,4%).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Крылатые качели: S7 и «Победа» обошли «Аэрофлот» по пассажиропотоку

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