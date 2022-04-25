Путин утвердил 2022-2031 годы десятилетием науки и технологий в России

Президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Указ опубликован в понедельник, 25 апреля.

«В целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны, учитывая результаты, достигнутые в ходе проведения в 2021 году в РФ Года науки и технологий, постановляю объявить 2022-2031 годы в РФ Десятилетием науки и технологий», — говорится в тексте опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации путинского указа.

Согласно документу, основными задачами стали: создание эффективных методов «привлечения талантливой молодежи в сферу исследования и разработок»; повышение доступности граждан к информации о достижениях и перспективах науки для Российской Федерации, а также реализация различных мероприятий, направленных на реализацию и координацию «перспективных инициатив».

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