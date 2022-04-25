Завод «Азовсталь» в Мариуполе не будут восстанавливать

Завод «Азовсталь» в Мариуполе не будет восстановлен. Об этом 25 апреля заявил мэр города Константин Иващенко.

«К сожалению, да. Я это подтверждаю. Очень серьезные удары по нему были», — сказал он корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину, отвечая на вопрос, правда ли, что завод «Азовсталь» не будут восстанавливать.

Также мэр сообщил о будущем Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и предприятия «Азовмаш».

«Я думаю, завод Ильича и «Азовмаш» будут восстановлены», — добавил Иващенко.

Ранее в этот день начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что российские военные и подразделения ДНР с 14:00 мск в одностороннем порядке прекратят любые военные действия рядом с «Азовсталью» в Мариуполе.

До этого, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали». Он указал заблокировать промышленную зону завода так, «чтобы муха не пролетела».

20 апреля глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что решение по вопросу о возможном восстановлении завода «Азовсталь» будет принято позже. Он отметил, что «слышал разные мнения от жителей Мариуполя ввиду загрязнения города». При этом он добавил, что завод имени Ильича восстановят.

15 апреля Пушилин сказал, что завод «Азовсталь» загрязнял Мариуполь, не позволяя стать ему курортным городом. Он добавил, что судьбу предприятия должны будут решить жители города. Также он сообщил, что завод имени Ильича обязательно будет восстановлен.

«Азовсталь» стала главным очагом украинского сопротивления в Мариуполе. На территории комбината находятся 36-я бригада морской пехоты и радикальная националистическая группировка «Азов». Сейчас предприятие окружено силами РФ и ДНР.

24 февраля президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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