Прямой эфир
Сюжет:

Российские ученые создали всепогодные солнечные батареи

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники НИТУ «МИСиС» адаптировали технологию производства солнечных батарей, работающих при любой погоде, к промышленным стандартам. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе вуза.

Подобрать луч: в РФ могут появиться субсидии на солнечные батареи для граждан
Во сколько обойдется оборудование 100 тыс. домохозяйств страны такими устройствами

«Мы продемонстрировали формирование перовскитных слоев методом химического осаждения из газовой фазы (CVD — chemical vapor deposition) в одностадийном процессе. Использование стандартного метода в сочетании с механохимическим синтезом обеспечит масштабирование до промышленного уровня», — приводит «РИА Новости» слова сотрудника Лаборатории перспективной солнечной энергетики университета Артура Иштеева.

По словам специалистов, теперь солнечные элементы на основе перовскитов за счет запуска в массовое производство распространятся в промышленной и потребительской электронике.

«В отличие от кремния перовскиты обеспечивают генерацию при рассеянном свете и низкой освещенности. Перовскитная солнечная батарея работает при любых погодных условиях и даже в помещениях. Это расширяет круг применения, например, для автономного питания стационарных приборов и носимых устройств (часов и смартфонов)», — объяснил Иштеев.

Помимо этого разработанная адаптация приведет к удешевлению и упрощению производства солнечных батарей, так как кристаллы кремния, также используемые в их производстве, сложно и дорого изготавливать.

Отмечается, что в университете уже организовали полный цикл сборки перовскитных солнечных элементов. В настоящий момент разработчики технологии занимаются привлечением инвестиций и поиском партнеров.

Ранее, в октябре прошлого года, сообщалось, что в России могут ввести субсидии на солнечные батареи для граждан. Такая мера может стать стимулом для наращивания мощности микрогенерации в стране до 1 ГВт к 2030 году. Замглавы Минэнерго Павел Сниккарс сообщил «Известиям», что достижение такого показателя обсуждается в правительстве. Чтобы добиться этого результата, потребуется оборудовать около 100 тыс. домохозяйств возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). Эксперты посчитали, что такое количество солнечных батарей может обойтись в 30–35 млрд рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022