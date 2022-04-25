Российские ученые создали всепогодные солнечные батареи

Сотрудники НИТУ «МИСиС» адаптировали технологию производства солнечных батарей, работающих при любой погоде, к промышленным стандартам. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе вуза.

«Мы продемонстрировали формирование перовскитных слоев методом химического осаждения из газовой фазы (CVD — chemical vapor deposition) в одностадийном процессе. Использование стандартного метода в сочетании с механохимическим синтезом обеспечит масштабирование до промышленного уровня», — приводит «РИА Новости» слова сотрудника Лаборатории перспективной солнечной энергетики университета Артура Иштеева.

По словам специалистов, теперь солнечные элементы на основе перовскитов за счет запуска в массовое производство распространятся в промышленной и потребительской электронике.

«В отличие от кремния перовскиты обеспечивают генерацию при рассеянном свете и низкой освещенности. Перовскитная солнечная батарея работает при любых погодных условиях и даже в помещениях. Это расширяет круг применения, например, для автономного питания стационарных приборов и носимых устройств (часов и смартфонов)», — объяснил Иштеев.

Помимо этого разработанная адаптация приведет к удешевлению и упрощению производства солнечных батарей, так как кристаллы кремния, также используемые в их производстве, сложно и дорого изготавливать.

Отмечается, что в университете уже организовали полный цикл сборки перовскитных солнечных элементов. В настоящий момент разработчики технологии занимаются привлечением инвестиций и поиском партнеров.

Ранее, в октябре прошлого года, сообщалось, что в России могут ввести субсидии на солнечные батареи для граждан. Такая мера может стать стимулом для наращивания мощности микрогенерации в стране до 1 ГВт к 2030 году. Замглавы Минэнерго Павел Сниккарс сообщил «Известиям», что достижение такого показателя обсуждается в правительстве. Чтобы добиться этого результата, потребуется оборудовать около 100 тыс. домохозяйств возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). Эксперты посчитали, что такое количество солнечных батарей может обойтись в 30–35 млрд рублей.