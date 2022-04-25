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На фоне спецоперации эксперт рассказала о стоящем на кону месте РФ в истории

Историк Наталия Нарочницкая: на кону стоит место России в мировой истории
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Член общественного совета при МВД РФ, известный историк и политолог Наталия Нарочницкая 25 апреля рассказала о том, что стоит на кону для России во время проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса.

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Цель спецоперации — спасти жизни русских людей «от угнетения и фактически геноцида» — лежит на поверхности, считает историк.

«На самом деле на кону стоит место России в мировой истории, как во время Великой Отечественной войны, потому что тогда угрожала не только потеря какой-то части территории»,— поясняет Нарочницкая.

Она уверена, что РФ угрожало исчезнуть как субъекту мировой истории, который самостоятельно выбирает «жизненный путь».

Однако, по словам Нарочницкой, «Россия единственная на весь мир сказала: «Лучше в гробу, чем быть рабом» — и бросила вызов всему совокупному Западу».

Наталия Нарочницкая — член общественного совета при МВД РФ, известный историк и политолог, президент Фонда исторической перспективы, доктор исторических наук. Долгое время проработала в секретариате в ООН, с 2008 года возглавила Европейский института демократии и сотрудничества в Париже и выпустила более десятка книг о мировой истории и российской внешней политике. С начала спецоперации Вооруженных сил России на Донбассе частый гость в эфирах ТВ и радиостанций. Ее экспертное мнение на разных языках звучит и в иностранных СМИ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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