В МИДе назвали условия очной встречи делегаций РФ и Украины

Очная встреча переговорных делегаций России и Украины может состояться, как только появятся содержательные договоренности. Об этом 25 апреля заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Как только у нас будут содержательные договоренности, по которым можно провести предметный обмен мнениями, тогда этот вопрос будет рассматриваться», — сказал высокопоставленный дипломат.

В настоящее время таких договоренностей нет, отметил он.

24 апреля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать всю необходимую поддержку в рамках переговорного процесса между РФ и Украиной.

22 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской сторон застопорились, Москва не получила ответа Киева на свои предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, он добавил, что заявления представителей Киева наводят на мысль о том, что им не нужны переговоры с Москвой.

Ранее, 20 апреля, представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что украинская сторона в ходе переговоров с Россией постоянно отходит от своих слов, добавив, что в плане эффективности переговоров это имеет очень плохие последствия.

Прежде российская и украинская делегации провели четыре очные встречи: 29 марта они прошли в Стамбуле, до этого — 3 и 7 марта, а также 28 февраля — в Белоруссии.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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