Прямой эфир
Сюжет:

В МИДе назвали условия очной встречи делегаций РФ и Украины

МИД РФ: очная встреча делегаций РФ и Украины возможна в случае содержательных договоренностей
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Очная встреча переговорных делегаций России и Украины может состояться, как только появятся содержательные договоренности. Об этом 25 апреля заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«Как только у нас будут содержательные договоренности, по которым можно провести предметный обмен мнениями, тогда этот вопрос будет рассматриваться», — сказал высокопоставленный дипломат.

В настоящее время таких договоренностей нет, отметил он.

24 апреля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать всю необходимую поддержку в рамках переговорного процесса между РФ и Украиной.

22 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской сторон застопорились, Москва не получила ответа Киева на свои предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, он добавил, что заявления представителей Киева наводят на мысль о том, что им не нужны переговоры с Москвой.

Ранее, 20 апреля, представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что украинская сторона в ходе переговоров с Россией постоянно отходит от своих слов, добавив, что в плане эффективности переговоров это имеет очень плохие последствия.

Прежде российская и украинская делегации провели четыре очные встречи: 29 марта они прошли в Стамбуле, до этого — 3 и 7 марта, а также 28 февраля — в Белоруссии.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022