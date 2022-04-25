От России сегодня страны, не входящие в жёсткую орбиту англосаксонского влияния, ожидают борьбы без компромиссов, и у нас действительно «нет дороги назад». Если Россия даст слабину, уступит хотя бы по мелочи, санкции не закончатся, наоборот — усилятся, так как страну будут, как говорится, дожимать.

Одна за другой взрываются мины, заложенные под здание мировой экономики — COVID-19 и связанные с его распространением ограничения, нарушившие логистические цепочки; украинский кризис, подготовленный и выпестованный странами — членами НАТО; в перспективе возможны и проблемы с Тайванем...

Страны G7 продолжают пытаться сохранить право США на гегемонию, хотя теперь уже ясно: Вашингтон не справляется с этой, безусловно, ответственной ролью — быть «мировым жандармом». Остальным странам необходимо учиться жить в стремительно устраивающемся многополярном мире.

Именно по инициативе США и их союзников недавно рухнула коллективная безопасность, их безответственное санкционное поведение привело к подрыву доверия к базовым рыночным ценностям (честная конкуренция, незыблемость международных правил ведения торговли и т.д.), а культивирование «права сильного» привело к очевидной деградации институтов ООН. Но еще один результат этих действий — очвидный крихис управления в самих Штатах, из которого за океаном рискуют уже не выбраться.

Пока на территории Украины продолжается спецоперация России, Западная Европа окончательно теряет свою суверенность — военную, политическую и экономическую, передавая её в американское управление. Но еще более масштабная зона конфликта постепенно образуется в тихоокеанском регионе.

Характерным знаком стало то, что недавно в военный блок AUKUS пригласили Японию, что создаёт непосредственную и прямую угрозу Китаю, прекрасно помнящему события 1930-1940-х годов. Так что обострение критической ситуации в ЕС — это только подготовка к ещё более масштабному противостоянию на Тихом океане.

Обе эти угрозы вместе создают предпосылки для попыток уничтожения евразийского сотрудничества, за которым стоят Россия и тот же Китай.

В качестве противодействия нам необходимо укреплять стратегический союз с КНР, что мгновенно остудит «горячие головы». Другим решительным антисанкционным шагом может стать экономический союз России, Китая и Индии. Заключение такого пакта сделает бессмысленными любые западные санкции. Успех этих инициатив могут перезагрузить нынешнюю критическую ситуацию полностью.

Наибольший эффект в мировом масштабе, безусловно, произведет успешное окончание спецоперации России на Украине — победа над нацизмом и русофобией.

В дальнейшем процесс демилитаризации и денацификации может распространиться уже без помощи России, но, вполне вероятно, при её поддержке. Здесь можно вспомнить успешное возращение суверенитета Сирии — в результате антитеррористической операции, проведённой Россией в 2015-2020 годах, несмотря на активнейшее противодействие этому процессу стран так называемой «Широкой коалиции».

Помимо этого, никто ведь не отменил и памяти о преступлениях коллективного Запада в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане и других государствах, привлекших внимание НАТО.

Никто не понес наказания за убитых мирных жителей, разграбленные исторические цеснности, вывезенные в частные коллекции музейные экспонаты и экспроприированные золотовалютные резервы этих стран. Однако никто и не забыл об этом: тяжесть моральной ответственности за попустительство лежит, в том числе, на ООН.

Украина, превращённая в 2004-2014 годах практически в колонию США и их союзников, проходит сегодня процесс санации с целью возвращения ей суверенности и воссоздания политической системы, которая могла бы эффективно и длительно действовать.

Фактически, Россия возвращает к независимости своего бывшего партнёра по СССР, попавшего из-за соблазнов и алчности правящей элиты в беду. Происходит возвращение из колониального ада к нормальному функционированию страны (на освобожденных уже территориях), государства и общества.

Этим Россия подаёт пример и надежду, что у мира есть шанс.