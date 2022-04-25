Прямой эфир

Заммэра Сергунина анонсировала даты проведения первой Московской недели моды

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стартовал прием заявок на участие в первой Московской неделе моды, которая пройдет в столице с 21 по 26 июня. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина. Мероприятие организует Фонд моды при поддержке правительства Москвы.

«В парке «Зарядье» во время модных показов свои коллекции презентуют больше 40 дизайнеров. Еще порядка 80 брендов представят работы в шоу-руме и на открытом маркете. Кроме того, на протяжении всех шести дней Московской недели моды участники будут знакомиться с потенциальными клиентами и поставщиками, находить партнеров по бизнесу», — отметила Сергунина.

Заявки принимаются до 15 мая. Поучаствовать могут дизайнеры и бренды со всей России, которые создают авторские коллекции одежды и аксессуаров. Полный состав участников и расписание показов определит экспертный совет.

Москвичи и гости столицы смогут посетить часть показов Московской недели моды, открытый маркет дизайнерских брендов, а также деловую программу.

По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, деловая программа, включающая сессии, встречи, паблик-токи, воркшопы, «посвящена вызовам и возможностям в новых реалиях». «Более 30 ведущих спикеров вместе с профессионалами отрасли и широкой аудиторией обсудят актуальные вопросы, стоящие перед бизнесом», — уточнил он.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022