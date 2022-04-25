Заммэра Сергунина анонсировала даты проведения первой Московской недели моды

Стартовал прием заявок на участие в первой Московской неделе моды, которая пройдет в столице с 21 по 26 июня. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина. Мероприятие организует Фонд моды при поддержке правительства Москвы.

«В парке «Зарядье» во время модных показов свои коллекции презентуют больше 40 дизайнеров. Еще порядка 80 брендов представят работы в шоу-руме и на открытом маркете. Кроме того, на протяжении всех шести дней Московской недели моды участники будут знакомиться с потенциальными клиентами и поставщиками, находить партнеров по бизнесу», — отметила Сергунина.

Заявки принимаются до 15 мая. Поучаствовать могут дизайнеры и бренды со всей России, которые создают авторские коллекции одежды и аксессуаров. Полный состав участников и расписание показов определит экспертный совет.

Москвичи и гости столицы смогут посетить часть показов Московской недели моды, открытый маркет дизайнерских брендов, а также деловую программу.

По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, деловая программа, включающая сессии, встречи, паблик-токи, воркшопы, «посвящена вызовам и возможностям в новых реалиях». «Более 30 ведущих спикеров вместе с профессионалами отрасли и широкой аудиторией обсудят актуальные вопросы, стоящие перед бизнесом», — уточнил он.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.