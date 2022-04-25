Мужчину в балаклаве разыскивают после взрыва в многоэтажке в Петербурге

Мужчину в балаклаве разыскивают после взрыва на лестнице в девятиэтажке в Санкт-Петербурге.

По данным «Известий», полицейские изучили запись с камеры наблюдения, на которой видно, как неизвестный мужчина в балаклаве заходит в подъезд, а через некоторое время выбегает из парадной. Через минуту происходит хлопок.

Взрыв произошел ранее 25 апреля а лестнице между 7 и 8 этажами. Из дома было эвакуировано 40 человек, никто не пострадал. Но взрывной волной выбило стекла и повредило дверь лифта.

По предварительным данным, прибывшие на место сотрудники экстренных служб не обнаружили открытого огня и взрывного устройства.