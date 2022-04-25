Взрыв произошел в девятиэтажном доме в Санкт-Петербурге

Взрыв произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в понедельник, 25 апреля, в региональном управлении МВД.

Взрыв прогремел в первом подъезде девятиэтажного дома в Товарищеском проезде. Неустановленное взрывное устройство было приведено в действие на лестничной площадке между 7-м и 8-м этажами. В результате на 7-м, 8-м и 9-м этажах выбиты окна на лестничной клетке, на 8-м этаже также повреждены двери лифта и образовалась трещина в потолке.

Из подъезда эвакуировали 40 жильцов. По предварительным данным, пострадавших нет.

Выехавшие на место экстренные службы не обнаружили открытого огня и взрывного устройства.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В середине апреля сообщалось о взрыве боеприпаса в Новой Москве. Пенсионерка попыталась сжечь найденный во время уборки мусора снаряд, из-за чего произошел взрыв. Женщина получила ранение ноги. Осколок долетел до окна 17-го этажа рядом стоящего дома. Никто из жильцов не пострадал.