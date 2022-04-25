Прямой эфир

Историк Мягков констатировал исчезновение «Духа Эльбы» в мире

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мемориал на восточном берегу Эльбы сегодня скорее свидетельствует об исчезновении духа союзничества между народами, заявил в понедельник, 25 апреля, научный директор Российского исторического общества Михаил Мягков.

Братство конца: 75 лет назад союзники встретились на Эльбе
Момент соединения восточного и западного фронтов стал высшей точкой сотрудничества США и СССР в годы войны

По его мнению, страны Запада, которые сегодня вооружают Украину, по сути стали в один ряд с противниками их предков, объединившимися когда-то с советскими войсками на Эльбе ради одной победы для всех.

«В 1990-е годы на восточном берегу этой реки был поставлен мемориал «Дух Эльбы». Так вот сегодня мы видим, как этот дух на Западе исчез, его просто вычеркнули из повестки дня. И былые союзники смотрят на нас как на абсолютных врагов, даже отменяют памятные мероприятия, посвященные этой исторической встрече. При этом США и Европа сегодня вооружают идеологических последователей тех, с кем воевали их и наши предки», — сказал Мягков в беседе с «РИА Новости».

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что власти США запретили проводить на Арлингтонском кладбище церемонию, посвященную встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году.

Мемориал «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном открыли в апреле 1995 года в честь встречи войск СССР и США, которая состоялась в районе города Торгау на Эльбе 25 апреля 1945 года. Это событие стало высшей точкой союзнических отношений стран антигитлеровской коалиции.

Американские власти отменили традиционную памятную церемонию в качестве санкционной меры в адрес России за проводимую ею спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

Началась спецоперация по защите Донбасса 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине месяца из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022