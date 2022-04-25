Историк Мягков констатировал исчезновение «Духа Эльбы» в мире

Мемориал на восточном берегу Эльбы сегодня скорее свидетельствует об исчезновении духа союзничества между народами, заявил в понедельник, 25 апреля, научный директор Российского исторического общества Михаил Мягков.

По его мнению, страны Запада, которые сегодня вооружают Украину, по сути стали в один ряд с противниками их предков, объединившимися когда-то с советскими войсками на Эльбе ради одной победы для всех.

«В 1990-е годы на восточном берегу этой реки был поставлен мемориал «Дух Эльбы». Так вот сегодня мы видим, как этот дух на Западе исчез, его просто вычеркнули из повестки дня. И былые союзники смотрят на нас как на абсолютных врагов, даже отменяют памятные мероприятия, посвященные этой исторической встрече. При этом США и Европа сегодня вооружают идеологических последователей тех, с кем воевали их и наши предки», — сказал Мягков в беседе с «РИА Новости».

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что власти США запретили проводить на Арлингтонском кладбище церемонию, посвященную встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году.

Мемориал «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном открыли в апреле 1995 года в честь встречи войск СССР и США, которая состоялась в районе города Торгау на Эльбе 25 апреля 1945 года. Это событие стало высшей точкой союзнических отношений стран антигитлеровской коалиции.

Американские власти отменили традиционную памятную церемонию в качестве санкционной меры в адрес России за проводимую ею спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

Началась спецоперация по защите Донбасса 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине месяца из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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