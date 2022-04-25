Российский отельный бизнес обратился к Booking с требованием аннулировать все счета, выставленные гостиницам за февраль 2022 года. Также компании просят сервис передать им необходимую информацию по работе с гостями, узнали «Известия» в понедельник, 25 апреля.

Такие письма Российская гостиничная ассоциация и Лига малых отелей, хостелов и туристического жилья направила гендиректору Booking Гленну Фогелю (есть у «Известий»). В организациях утверждают, что система интернет-бронирований не предупредила российские отели о сворачивании своей работы в стране, хотя должна была сообщить об отключении от своих сервисов за 14 дней.

«В личном кабинете российских компаний на Booking хранились сведения о клиентах за 20 лет работы. Сервис не просто отключил гостиницы от своей системы, но и заблокировал работу кабинета. Компании остались без данных о гостях», — объяснила председатель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Ольга Воинова.

По ее информации, выручка гостиниц в марте упала на 50%, заполняемость находилась на уровне 10%. Аннулировать оплату счета за февраль кажется справедливой мерой, считает она. Речь идет о крупных суммах — отели выплачивали Booking 20% от оборота, это в среднем от 300 тыс. до 500 тыс. рублей в месяц. Притом сервис был фактически монополистом на рынке, пояснила Воинова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«С видом на споры: отели отказались оплачивать услуги Booking за февраль»