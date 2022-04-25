Аэропорт Внуково ввел режим простоя и закрыл прием на работу персонала

Аэропорт Внуково ввел режим простоя и предложил сотрудникам переход на неполный рабочий график. Об этом сообщил «Известиям» в понедельник, 25 апреля, представитель авиагавани.

Уточняется, что часть сотрудников уже работает на несколько дней в неделю меньше: например, четыре или даже три дня в неделю вместо пяти. Соответственно, зарплата персонала сократилась и выплачивается пропорционально отработанному времени.

«Вместе с тем у персонала появилось больше свободного времени и возможность найти подработки в других местах, сохраняя при этом основное место работы во Внуково», — добавил источник.

Кроме того, примерно трети штата аэропорта также были выданы предписания о последующем сокращении. По словам одного из собеседников, предписание — это перестраховочный инструмент: чтобы уволить сотрудника, нужно время, а менеджменту в текущих условиях сложно прогнозировать, будет ли расти пассажиропоток и когда.

Сегодня в авиационном комплексе Внуково работает около 6500 сотрудников, в АО «Международный аэропорт Внуково» — около 3500 человек. Поэтому сокращение может коснуться 1000–2000 человек. Но, по состоянию на 19 апреля, решений о сокращении штата не принималось, уточнили «Известиям» в пресс-службе авиагавани.

«Сейчас Внуково полупустой. Из шести линий контроля только одна работает на внутренних рейсах. На международных ситуация еще хуже», — рассказал собеседник «Известий», который вылетал рейсом из Внуково в апреле.

Хотя количество международных рейсов из Внуково в апреле немного увеличилось по сравнению с провальным мартом: сегодня в среднем из аэропорта выполняется по 31 вылету в сутки за границу (Турция, СНГ, Ереван) против 21 в марте.

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«Такой простой: Внуково вслед за Шереметьево перевел сотрудников на новый график»