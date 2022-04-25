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Власти сообщили о пожаре на нефтебазе в Брянске

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Власти Брянска сообщили о возгорании на нефтебазе города, которое произошло в понедельник, 25 апреля.

«К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на место направлены пожарно-спасательные расчеты.

Ранее о пожаре, который было видно из разных точек города, написали пользователи соцсетей. На распространенных в Сети кадрах можно наблюдать мощное пламя.

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