Власти сообщили о пожаре на нефтебазе в Брянске

Власти Брянска сообщили о возгорании на нефтебазе города, которое произошло в понедельник, 25 апреля.

«К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на место направлены пожарно-спасательные расчеты.

Ранее о пожаре, который было видно из разных точек города, написали пользователи соцсетей. На распространенных в Сети кадрах можно наблюдать мощное пламя.