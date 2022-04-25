Пользователи соцсетей сообщили о пожаре в Брянске

Пользователи в социальных сетях сообщают о пожаре в Брянске, который можно наблюдать из разных точек города. Об этом стало известно в понедельник, 25 апреля.

На распространенных в Сети кадрах можно наблюдать мощное пламя. Комментариев по инциденту от властей региона в настоящий момент не поступало.

Ранее, 24 апреля, в нижегородском поселке Луч загорелась кровля административного здания на площади 1200 кв. м. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.